Hory a prachy. Stezky v oblacích hyzdí českou přírodu, v ohrožení je další oblast

Tenhle vrcholně „mastňácký“ způsob návštěvy hor velí dovézt se do nich autem na příslušný bod, kde pak dotyční mají být baveni příslušnou atrakcí. Je nepochopitelné, že výstavbu něčeho takového vůbec může dnes někdo povolit, protože je to v přímém rozporu se současnou filozofií ochrany přírody a klimatu, návratu k přirozeným formám koexistence člověka a krajiny. Je to cynické vytěžování hor jak na úkor místních obyvatel, tak všech, kteří k horám mají vztah a chtějí zachovat jejich krajinný ráz.