Generál plukovník Alexandr Lapin obhlíží techniku, kterou po sobě při vpádu do Belgorodské oblasti údajně zanechali diverzanti bojující na straně Ukrajiny. (22. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Názor

V rusko-ukrajinské válce poprvé zaútočili Rusové na Rusy. V Belgorodské oblasti došlo k dočasnému obsazení části ruského území a k zodpovědnosti se přihlásily Ruský dobrovolnický sbor a legie Svoboda Ruska. Jde o vnitřní ruské spory, komentoval to zpočátku Kyjev. Jenže tak to není a bude to mít i mezinárodně-politický dopad.