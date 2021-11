Hřibové neužiteční. Piráti nejsou idealisti, spíš ideologizovaní chaoti

Nicméně jeho nejnovější rozhořčení nad zákazem vánočních trhů stojí za zaznamenání. Ano, vláda rozhodla ze dne na den a podnikatelům postiženým tímto zákazem nepochybně náleží kompenzace. A to je vše, není zájmem jakéhokoli magistrátu kopat za soukromé firmy, které navíc zhusta poskytují podprůměrné služby, což potvrdí mnozí návštěvníci pražských vánočních trhů.

Ledaže by chtěl pan Hřib upozornit na vlastní selhání, vždyť o možnosti zrušení vánočních trhů se mluvilo již přinejmenším před týdnem a ještě dříve. Mnohá města už při plánování trhů nepočítala s kulturním programem. To Praha se nechala „zaskočit“ covidem jako silničáři prosincovým sněhem. Nechápe snad primátor, profesí lékař, jak se šíří epidemie? Netuší, že stánky, u nichž nikdy nikdo nikoho nekontroloval a nikomu neudělil žádnou pokutu, jsou ideálním prostředím pro šíření epidemie, zvláště když se v nich rozlévá alkohol? Možná se mohl pan primátor podívat za hranice, kde Bavorsko i Sasko své mnohem větší a slavnější vánoční trhy zrušily. Ale ono by stačilo, kdyby se přeptal někoho z prozíravějších starostů jiných měst, kteří s alternativou uzávěry počítali, epidemiologická situace byla jednoznačná už od poloviny listopadu.

Pak je tu možnost, že pan Hřib se tak okatě rozčiluje, protože reprezentuje stranickou politiku, a ta veškeré uzávěry a většinu omezení odmítá. Za rozhořčením pražského primátora hledejme ideologii. Přišlo-li na přetřes vyhlášení stavu klimatické nouze, mohl se pan Hřib přetrhnout a přitom to bylo jen prázdné gesto, bezzubá ideologická deklarace. Avšak jalovost klimatické nouze byla asi důležitá. Když totiž v republice umírá průměrně 100 lidí denně a nakažených máme nejvíc, co jsme kdy měli, je prý skandální, že by se trhovci měli omezit. Inu pirátské priority.