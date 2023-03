Recept na drahotu: snížit ceny jídla má i konec levných dovozů

Názor

Vysoké ceny potravin trápí kdekoho a něco s tím chce dělat i ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Jeho kroky proti vysokým cenám jsou zatím řekněme rozporuplné a jak to dopadne, to ještě uvidíme. Dosavadní zkušenosti z práce ministerstva i dalších úřadů ale napovídají, že to bude nejspíš velká nula. I to je dobré, může to dopadnout také hůř.