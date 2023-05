Zapomenutý růst. Cílem politiky nemá být šetření, ale rozvoj země

Názor

Úsporný balíček, reforma, šetření, konsolidace státních financí. Taková slova slyšíme od našich politiků, když hovoří o ekonomice, neustále. Zároveň jako by se ztratila někam daleko do pozadí slova jako ekonomický rozvoj a růst bohatství a příjmů. A to je problém.