Evropská doba nehybnosti. Ekonomika stagnuje, snad se vyhneme další recesi

Na jednu stranu to není až tak špatné. Podobné je to v celé Evropské unii. V eurozóně ovšem šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová věští některým zemím celoroční mírný růst. Mimo jiné Německu. Pokud by to byla pravda, pak je to pro Česko uklidňující zpráva, protože právě zahraniční poptávka do jisté míry drží naši ekonomiku nad vodou. Zároveň to ale nijak zásadně naše hospodářství, které se ještě stále nevrátilo na předcovidovou úroveň, nenakopne.

Aspoň se ale snad vyhneme další recesi. Stejně jako Evropa. I tak ale bude náš kontinent zaostávat za Spojenými státy, které rostou rychleji a recesi asi uniknou. Co je příčinou toho stavu? Zřejmě přílišné regulace, podfinancovaná dopravní infrastruktura a nízké investice do moderních technologií. Náprava je přitom v nedohlednu.