HUDEMA: Milé nic. Premiéra jde za jeho projev jen těžko kritizovat

Novoroční projev premiéra Petra Fialy tato kritéria naplnil vrchovatě. Premiér připomněl historii České republiky, její úspěchy, pochválil občany, zmínil se, že přežijeme i zlé časy. Ve srovnání s tuzemskou konkurencí to byl projev výborný. Vystoupení premiéra Fialy bylo rozhodně lepší než sebestředný vánoční proslov prezidenta Miloše Zemana i než nepříliš přesvědčivý novoroční projev šéfa Senátu Miloše Vystrčila.

Nicméně Fiala ani pořádně nevyzdvihl úspěchy své vlády, ani nepřipomněl její chyby, ani nepřednesl smělou vizi směrem do budoucna, ani nikoho neinspiroval a nevyzýval k boji či zápasu. Nic. Má to tu výhodu, že ho bude pak těžko někdo kritizovat. Byl to takový milý sváteční kýč, jaké občas píšeme i my novináři. Jen od premiéra bychom rádi slyšeli přece jen něco víc.