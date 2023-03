Kdo zničil plynovod? Motiv měli všichni

Když chceme zjistit, kdo loni vyhodil do povětří baltský plynovod Nord Stream dodávající plyn z Ruska do Německa, můžeme to zkusit udělat jako v detektivce. Sledovat motivy, zjistit, kdo měl prostředky a kdo byl na místě činu. Pomoci by měly i nově zveřejněné informace.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč