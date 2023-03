Nechutná vyjednávání. Vyostřovat rusko-americké vztahy není dobrý nápad

V Rusku byl zadržen pro podezření ze špionáže americký novinář Evan Gershkovich pracující pro deník The Wall Street Journal. Jde o první zadržení amerického novináře akreditovaného v Rusku od dob studené války, přesněji řečeno od roku 1986, kdy byl v Moskvě zadržen Nicholas Daniloff. The Wall Street Journal teď volá po tvrdé americké odvetě. Je to dobrý nápad?

