HUDEMA: Sbohem Afghánistáne. Americký odchod je recept na katastrofu

Většině představitelů obou hlavních amerických politických stran i prostým Američanům došla trpělivost s jejich nejdelší válkou, tedy s válkou v Afghánistánu. Prezident Joe Biden proto podle tisku chce, aby poslední americký voják zmizel z této země letos do 11. září. Jenže to je recept na katastrofu.

Dokonce ještě větší, než bylo rozhodnutí jeho předchůdce Donalda Trumpa, který chtěl stáhnout americké vojáky ze země už 1. května. Biden sice prodlouží jejich pobyt, což možná na chvíli pomůže afghánské vládě v jejím boji s povstalci, ale právě jen na chvíli. Americký prezident totiž chce nakonec stáhnout vojáky ze země bezpodmínečně. Trump měl aspoň pro stažení dvě formální podmínky: zaprvé, že islamistické povstalecké hnutí Taliban, jež kdysi hostilo teroristickou skupinu al-Káida, která provedla 11. září 2001 útoky na Ameriku, dosáhne pokroku v jednání o trvalém usmíření s afghánskou vládou podporovanou Západem. Zadruhé, že Taliban zabrání tomu, aby v Afghánistánu získala znovu základnu al-Káida či teroristé z organizace Islámský stát. Vytvářelo to alespoň nějaký tlak na Taliban, aby se rozešel s největšími radikály a jednal s vládou. U Bidena žádnou motivaci nemá. Američané zmizí ze země tak jako tak, tak co. Stačí si jen počkat a pak se zmocnit země.



Výsledkem bude to, že Afghánistán zřejmě ovládne islamistický režim Tálibanu, protože afghánská vláda a armáda je bez západní pomoci slabá. Talibanci se pomstí všem „kolaborantům“ spolupracujícím s Američany či Evropany a rozhodně se nebudou trápit dodržováním lidských práv Afghánců. Navíc pokud se talibanský režim znovu víc zradikalizuje nebo nebude schopen kontrolovat část Afghánistánu, což není vůbec vyloučené, může se země znovu stát základnou pro teroristy. Co na tom, že podle amerických tajných služeb to teď nehrozí. Dlouhodobě to může být a zřejmě bude úplně jinak.