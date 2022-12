Názor

Vypadalo to, že vítězný postup ukrajinské armády nemůže nic zastavit. Vítali to občané Ukrajiny i její podporovatelé na Západě. Pak se ale postup zasekl a podle toho, co řekli časopisu The Economist šéf ukrajinského generálního štábu Valeryj Zalužnyj a velitel pozemních vojsk Oleksandr Syrskyj, brzy opět hrozí ruský útok na Kyjev.