I Betty MacDonaldová uvažovala stejně jako obyčejná česká ženská

Kniha se jmenovala Vejce a já a já po ní se zájmem sáhla, netušíc, že jsem právě objevila autorku, která mě bude provázet celý život a svým báječným humorem mi vždy pomůže v těžkých chvílích.

Tenhle paperback s portrétem Claudette Colbertové a Freda MacMurraye z hollywoodského přepisu Vejce a já, jak jsem později zjistila, byl prvním vydáním Bettyiny knihy v Československu z roku 1947. Čili rok před komunistickým pučem a řekla bych, že se to stihlo za pět minut dvanáct. Kdyby ne, není vyloučené, že bychom si museli počkat další desetiletí, a je otázka, zda by se americká autorka k nám vůbec dostala a zda by zdejší čtenářskou obec tak zasáhla.