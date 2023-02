Je to kapitulantství, ba zrada Ukrajiny? Většina reakcí na českém webu tak vyznívá. Musk už v říjnu navrhl, že aby byl dosažen mír, Ukrajina má zůstat neutrální a Krym ruský. Už to mu vyneslo pověst kapitulanta a zrádce. Když teď oznamuje, že omezí služby Starlinku tak, aby Ukrajinci nemohli navádět drony nad ruské území, schytává to ještě víc.