Japonsko je zoufale tlačilo nahoru naprosto bezprecedentní měnovou i rozpočtovou politikou třicet let. Je to skoro přesně deset let od posledního zvýšení úrokových sazeb v eurozóně, která se obávala řadu let spíše deflace a ceny hnala vzhůru nepřetržitým kvantitativním uvolňováním. I u nás jsme přistoupili ke kurzovému závazku, abychom vytlačili inflaci vzhůru.