Už jste to slyšeli tolikrát, že byste to dokázali odříkat jako básničku. Odložte si šest platů na nečekané případy, nakupte akcie a nezapomeňte diverzifikovat. Část investic samozřejmě patří i do nemovitostí, ať už přímo, nebo skrze nemovitostní fondy. Nebojte se také alternativ a zkuste zlato, umění, nebo dokonce nějaké digitální mince, ale nedávejte tam více než pět až deset procent svého investičního portfolia. Budujte si pasivní příjem!