Respektujte islám. Turecko kádruje Švédy a zbytek NATO mlčí

Chtějí-li Moskva a Kyjev dohodu o vývozu obilí, dojdou k ní v Istanbulu. Poškorpí-li se s Ankarou Izrael, hned se snaží vztahy urovnat. Míří-li do Aliance Švédsko, je odkázáno na to, co řekne Ankara. Z čehož plyne pár postřehů.