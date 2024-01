Skutečný efekt Istanbulské úmluvy. Stala se dalším prvkem rozeštvávajícím českou společnost

Názor

Istanbulská úmluva a zejména její neschválení v Senátu v minulém týdnu je již pořádně vyčpělé téma, neboť, jak se říká, nic není staršího než včerejší zprávy. Leč přece jen bych se chtěl zmínit o jednom aspektu diskuse nad tímto dokumentem: zcela konkrétně o tom, že se žádná diskuse fakticky nekonala, a to ani v době před senátním hlasováním, ani v době po něm (nevím, jak to bylo na samotném jednání, ale pochybuji, že by se věci nějak odlišovaly).