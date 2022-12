Sto let od Zániku Západu. Řada předpovědí z roku 1922 vyšla, nebude od věci si knihu přečíst

Autor sice uvádí, že načrtnout konkrétní prognózy neměl v úmyslu, ale když čteme jeho myšlenky, zjistíme, že to, co se odehrálo za uplynulých sto let a co vidíme kolem sebe dnes, Spengler v mnoha případech přesně předpovídal. Až natolik, že čtenáři běhá mráz po zádech, protože jeho věštba je přímo zlověstná, jelikož to, co za posledních zhruba tisíc let považujeme za Západ, z hlediska tradicionalistů a konzervativců jednoznačně vykazuje znaky postupného úpadku, ačkoliv pokrokáři a vládnoucí mainstream nadšeně hovoří o neustálé progresi.