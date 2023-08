Ach, ti chartisti…Někteří chartisté byli stateční bojovníci za svobodu, jiní už tolik ne

J. K. byl chartista – žádné slavné ani profláknuté jméno za těmi iniciálkami, prosím, nehledejte. J. K. nebyl žádný disident, politika ho nezajímala a už vůbec nehodlal pro pravdu obětovat život. Chartu 77 podepsal až na začátku 80. let a teď vidím, že nejspíš z vypočítavosti: toužil se dostat na Západ. Zjistil, že signatářům Charty československé úřady leckdy přidělí vystěhovalecký pas, netrvá to déle než rok nebo dva. A podle zpráv, které se k němu donesly, rakouské úřady vítají chartisty z Československa s otevřenou náručí. A tak do toho šel.