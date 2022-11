Jak by vypadal stalinismus v roce 1981?

To je možné, ale lze to říci o každém režimu, který vzešel z převratu či revoluce. A žádný režim u nás od roku 1918 neměl zkušenost s 33 roky trvání.

Nikdo nemůže vědět, jak by vypadala první republika, kdyby existovala do roku 1951. Či stalinismus v roce 1981. Nebo normalizace v roce 2002. Bylo by to stále totéž? Skuhrali by lidé stále na totéž? Je to téma pro literáty i fantasty.

V rámci skuhrání se v jistých kruzích nadává na „polistopadový kartel“. Také k tomu se sluší cosi dodat. Třeba že 17. listopadu 1990 Prahu poprvé navštívil americký prezident (Bush starší). Nebo že 17. listopadu 1999 se v Praze s Václavem Havlem sešli Bush, Kohl, Thatcherová, Gorbačov a Walesa. To byl „polistopadový kartel“ par excellence. A je to i připomínka doby, kdy zajet na výročí pádu komunismu do Prahy patřilo ve světě k bontonu. Je na tom něco, zač bychom se měli stydět?