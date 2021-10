Názor

/ÚHEL POHLEDU/ Čeká nás divoké období, alespoň tedy co se investování týče. Pod kapitálovým kotlem žhne vysoko sálající oheň, do kterého stále někdo přihazuje větve stromů i se šiškami. Jinými slovy, v kotli to bublá a šíří se obavy, aby jedna hořící šiška nevybouchla a nespálila něco dalšího.