Jak se rodí v Moskvě: mléko pro rodičku aneb dojíme ruský stát

S údivem se dívám do černého oka. Zpět se mi vrací lhostejný pohled. Velký bratr sleduje máslo. Opravdu jsem nečekal, že v regálu s máslem uvidím kameru. Netuším, jak to bylo u nás doma, v Česku, během velké máslové krize pár let zpět, ale tady v Moskvě je to asi teď norma.