Jaké plány Sberbanky Putin zhatil? Měla výrazně rozšiřovat byznys

Generální ředitel ruské matky je etnický Němec German Gref, který patří do nejužšího okolí Vladimira Putina, prezident jej i v těchto dnech osobně zve na konzultace. Sberbank u nás působí od roku 1993 (do roku 2013 používala název Volksbank), má zhruba 120 tisíc klientů a 25 poboček, od minulého pátku zavřených, polepených nálepkami „Sebranka“ či „Stop Putin, Stop War“ s posprejovanými bankomaty. ČNB v pondělí zahájila kroky k odnětí licence banky. Vklady klientů jsou ze zákona pojištěny do 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu korun).