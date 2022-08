V zemi, kde komunisté vládli čtyřicet let, kde zřídili totalitu, stovky lidí popravili, desetitisíce zavřeli, statisíce přiměli k emigraci a všem tak či onak pokazili životy, působí komunismus jako strašák. Jako hrozba, kterou jsme sice sami pokoušeli (hlasy pro KSČ ve volbách roku 1946), ale v drsné podobě přišla až z východu. Vždyť ani Jakeš by to bez invaze v roce 1968 na špici KSČ nedotáhl.