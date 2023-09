Se skulpturami v Praze jsou potíže, stojí tu i celá řada revolucionářů. Kvalitní socha Havla ale ne

Názor

Socha ve veřejném prostoru, to je skoro vždy slovo do pranice. Obecný lid má pokaždé jasno, jak má takový objekt vypadat, a zejména pak miluje realistické provedení, jak něco zavání abstrakcí, projevuje nelibost. V hlavním městě je spousta bizarních skulptur, jak do provedení, tak co se námětu týče.