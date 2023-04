Úředně je zahajováno výročím narozenin učitele národů Komenského, kdy je vyhlášen nejlepší učitel/ka, kterýžto/ážto získá titul Zlatý Ámos. Tím ale veškerá sláva končí a nastává krušný návrat do všednosti českého školství, které by se dalo přirovnat k hodně zanedbané léčebně dlouhodobě nemocných. Pohleďme, jak příkladně vyhlíží to letošní!