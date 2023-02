V sobotu to totiž bude pětasedmdesát let od komunistického puče v Praze, podporovaného ruským impériem, které si tehdy říkalo Sovětský svaz. Komunisté puč dočasně přezvali na Vítězný únor a ta dočasnost bohužel trvala jedenačtyřicet let. (Na podzim roku 1968 se začalo vtipkovat, že jednotka dočasnosti je jeden furt. Naštěstí se v roce 1989 ukázalo, že je to mýlka.)