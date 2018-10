ŠTĚPÁN: Přejmenování stanic metra? Některé návrhy jsou nesmyslné

Návrh na přejmenování některých stanic metra je dobře míněný, v řadě ohledů však nekompetentní.

Jak se bohužel často stává, návrh nebyl s jazykovědci zabývajícími se vlastními jmény konzultován. Důležité je především to, aby každý název dobře plnil své funkce, zvláště aby byl jednoznačný, dobře sloužil v komunikaci a pokud možno usnadňoval orientaci v městském prostoru.



Je třeba připustit, že některé názvy stanic metra tyto funkce příliš dobře neplní; například název Vltavská (má být změněn na Nádraží Bubny) patří nejen stanici metra v Holešovicích, ale také ulici na Smíchově, název Vysočanská označuje kromě stanice metra i velmi dlouhou ulici, stanice Hradčanská se nenachází v katastru Hradčan apod. Je ale třeba vzít v úvahu, že názvy stanic metra jsou mezi Pražany i návštěvníky Prahy velmi vžité a jejich nepřesnost nebo nejednoznačnost si dnes už málokdo uvědomuje.

Některé návrhy jsou navíc nesmyslné a kontraproduktivní, například změna názvu stanice metra Národní třída na Perštýn. V odůvodnění se uvádí, že stanice se nachází pod Spálenou ulicí, nikoliv pod Národní třídou (která se navíc oficiálně jmenuje jen Národní), a že historický název místa je Perštýn. To je však velmi zavádějící tvrzení, protože pojmenování Perštýn se vždy vztahovalo k místu, kde leží dnešní ulice Na Perštýně, která je od stanice metra ještě vzdálenější než ulice Národní. Navíc pojmenování Národní třída je všeobecně mnohem známější než Perštýn.

Rovněž změnu názvu Smíchovské nádraží na Nádraží Smíchov považuji za absurdní. Pokud se v návrhu píše, že současné pojmenování je „nepřesný a hovorový název významné stanice“, pak je třeba říci, že ani „Nádraží Smíchov“ není oficiální název železniční stanice; ten zní Praha-Smíchov. Na názvu Smíchovské nádraží rozhodně neshledávám nic nepřesného ani hovorového. S některými návrhy bychom sice z jistého hlediska souhlasit mohli, avšak s jinými nikoli, a je třeba předpokládat, že v současné době by podobné masivní přejmenování důležitých orientačních bodů ve městě narazilo na silný odpor veřejnosti, který by byl do jisté míry oprávněný.

Je poněkud paradoxní, že zatímco v roce 1990, kdy byly odstraňovány názvy spjaté s komunistickou ideologií, bylo přejmenováno jen dvanáct stanic pražského metra, zatímco nyní je připraven návrh na přejmenování stanic sedmnácti. Dnes je navíc zcela jiná situace než roce v 1990, a to nejen pokud jde o politické klima. Musíme si uvědomit i to, že například stanice Moskevská, Švermova nebo Dukelská (dnes Anděl, Jinonice, Nové Butovice) tehdy existovaly maximálně pět let, a jejich názvy nebyly proto dosud natolik vžité, jako je tomu dnes. Přejmenovávat stanice jako Malostranská nebo Staroměstská po čtyřech desítkách let jejich relativně bezproblémového fungování by asi nebylo příliš šťastné.



Autor je vedoucí oddělení onomastiky Ústav pro jazyk český AVČ.