Názor

Přiznávám, že mě prezidentská kampaň v médiích moc nebaví. Pořád dokola průzkumy veřejného mínění, pořád dokola odpovědi a úvahy lidí, zajisté kvalifikovaných, na téma, komu stouply a komu klesly preference, pořád dokola diskuse o tom, kdo má naději dostat se do druhého kola a kdo by v něm měl lepší vyhlídky… Přitom do voleb ještě zbývá měsíc, a mě víc zajímá, co se opravdu děje.