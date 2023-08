Názor

Co bude po smrti Jevgenije Prigožina s wagnerovci? Co bude s armádou Ruska, která si zvykla je používat jako beranidlo? To zatím nikdo neví, ač se říká, že Prigožinova legenda je přepjatá. Za dva měsíce po jeho rebelii a odstavení Rusové na Ukrajině nezaznamenali větší ztráty. Je to jen spekulace. Ale když jsme na tomto poli, nabízí se spekulace jiná, společensky a politicky důležitější.