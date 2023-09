Jidášova třicítka. Lidé by si připlatili, kdyby se hrála víc dechovka a Goťák

Kdybych měl parafrázovat citát ze Švejka, miliardy létají sem a tam, jako by to bylo říkadlo od Pavly Moudré. Ve Švejkovi se ovšem mluví o hajzlech, ne o miliardách, ale s ohledem na situaci je to vlastně jedno.

Takže pětatřicet korun je ostře nasvíceno v popředí veřejného jeviště. Zdá se, že třicítka má v sobě jakýsi magický náboj. Těžko se ubránit připomínce Jidášových třiceti stříbrných, za něž zradil Krista. Zůstaneme ale jen u číslic, finanční mohutnost je zásadně odlišná. Podle soudobých výpočtů obdržel Jidáš sumu rovnou dnešním patnácti tisícům eur. Jsme tedy v úplně jiné dimenzi, než v jaké je navýšení poplatku za vysílanou veřejnou službu.