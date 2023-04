Názor

Přítel Pepa s námi chodí do hospody u Japonky. Na stará kolena měl známost, ale vztah se z ní neurodil. Když mu na internetu padl do oka inzerát seznamky pro starší, řekl si, proč to nezkusit. Vyplnil pravdivě příslušné kolonky, aktivoval zkušební členství a začal si prohlížet fotografie a popisky žen.