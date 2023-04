Rozhodnutí, které vše změnilo. Politická obžaloba Trumpa se jejím autorům může vrátit jako bumerang

To doposud žádný žalobce v dějinách Spojených států neudělal; Trump má tudíž další primát. Okresní žalobce je v USA volená funkce, Bragg je členem Demokratické strany, zvolen byl v roce 2021.

Co nejlepšího lze říct ve prospěch obžaloby? Padni, komu padni. Pokud jakkoli mocný člověk spáchal zločin, má jít do vězení. To je správný princip: pokud se prezident USA – nebo taky Česka – dopustil vraždy, znásilnění či velkého finančního podvodu, ať už v době, než se stal prezidentem, nebo kdy byl prezidentem, nebo jako exprezident, má být postaven před soud, a pokud je shledán vinným, jít do vězení.