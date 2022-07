Nic takového se nestalo. Rozhodnutím Dobbs se USA staly normální zemí, jakou jsou všechny liberální demokracie. To v období od rozhodnutí Roe v roce 1973 (případ Roe vs. Wade) až do rozhodnutí Dobbs v roce 2022 byly nenormální.

V ani jedné demokratické zemi, možná v žádné zemi světa, není právo na umělý potrat právem ústavním. V každé z nich je právem zákonným, schváleným parlamentem, nikoli nařízeným soudem.