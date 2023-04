JOHN: Počťákovy zápisky: Až jednou zbohatnu, budu rád zase roznášet dopisy. Ale nesmí mrznout, sněžit ani pršet

Sám mám poštu rád. Moje babička na ní totiž dlouho pracovala jako doručovatelka. Když jsem byl malý, několikrát mě vzala s sebou do svého rajonu. Na gymplu jsem se vydal v jejích stopách. Sehnal jsem si brigádu jako pošťák. Dodnes na tu dobu vzpomínám.

Nosit poštu je náročné zaměstnání. Vstává se do něj brzo ráno. Než vyrazíte s dopisy a novinami do terénu, musíte si je totiž roztřídit a seřadit. Je potřeba si je složit do kolečkové pošťácké tašky podle pořadí adres, ve kterém obcházíte svůj doručovací okrsek.