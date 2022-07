Ale jak už to bývá, šlo jen o onu poslední vločku, která utrhla lavinu. Lavinu nekonečného mraku překrucování, zatloukání, lhaní a čurání i Jejímu Veličenstvu na střevíčky. Ten paradox je dle mě dokonce dvojitý: svébytné zacházení s pravdou a fakty doprovází „BoJo“ celý život. Jde o povahový rys, s nímž si jej konzervativci zvolili za lídra a národ za premiéra. Co se najednou všichni diví, chtělo by se ptát?