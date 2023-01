Názor

Co by to bylo za prezidentskou kampaň, kdyby se v ní neobjevily naprosto nepochopitelné bizarnosti. Na jednu narazily LN, když zjistily, že známý olomoucký podnikatel, dlouholetý člen a jeden z největších sponzorů ODS a bývalý vyběhavač zájmů finanční skupiny PPF a takzvaný troubleshooter Petra Kellnera Richard Benýšek poskytl prezidentskému kandidátovi Josefu Středulovi celkem 5,2 milionu korun.