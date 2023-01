Všechno na něm působilo skromně a nenáročně, zdál se být druhým otevřený. Když přišla řeč na jeho práci prefekta Kongregace pro nauku víry, přiznal se mi, že je unavený a bojuje se syndromem vyhoření. Říkal, že do jejího čela by měl nastoupit někdo mladší. Je neuvěřitelné, že o třináct let později se v jednom z nejkratších konkláve v dějinách církve stal právě on hlavou nejstarší a největší náboženské komunity na světě. Nakonec dokonce vytvořil rekord coby nejdéle žijící papež od dob apoštola Petra.