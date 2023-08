S lodí, jež vozí obilí. Ruská námořní blokáda naráží na Číňany

Jako by se vracely dějiny. Či jako bychom se vraceli do doby, kdy námořní doprava ztělesňovala moc, přitahovala zájem politiků i vojáků a voněla romantikou. Do doby, kdy vycházely poštovní známky území Straits Settlements, Průlivové osady.

Byly to opěrné body (Singapur, Malaka, Penang, Dinding, Labuan), jež britská koruna podědila po Východoindické společnosti a v nejistých mořích zajišťovaly svobodu plavby. Do doby, kdy básník Konstantin Biebl napsal sbírku S lodí, jež dováží čaj a kávu.