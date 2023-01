Zavřete oči a zasněte se. Přišel nejlepší paradox české politiky za posledních 30 let

Oba scénáře přitom přinášejí budoucnost, která je mnohem překvapivější, než jsme si v zápalu kampaně byli ochotni připustit. A která je svým způsobem zcela paradoxní. Pro zásadní odpůrce bývalého premiéra by bylo mnohem lepší, kdyby se Andrej Babiš stal prezidentem, než aby se dál vrhal do parlamentní politiky.

A obráceně: pro jeho stoupence by bylo výhodnější, kdyby zůstal opozičním předákem. Bez něj by neměla opozice žádnou silnou figuru a hnutí, založenému před dvanácti lety, by hrozilo postupné rozpuštění a vypuštění.