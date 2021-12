KAMBERSKÝ: Modleme se! Jestli tu je omikron, jsme v háji

Teď se můžeme dle vlastních preferencí nanejvýš modlit či posílat kamsi energii, aby se mezi svátky nerozběhla mutace omikron. Protože vládou zatím schválené postupy by byly vůči němu bezzubé.

Bylo až smutné sledovat nevěřícný výraz premiéra a ministra vnitra nad některými novinářskými dotazy. V jejich očích se zračil úžas: „Jak to, že nás nechápou? Jak to, že nerozumí, že děláme to nejlepší a vysvětlujeme to naprosto dokonale?“

Kdo se chce pošklebovat, ten má po první vládní tiskovce důvodů více než dost. Zrušíme desítky tisíc úřednických míst, slibuje vláda – a začala tím, že vytvořila tři nová ministerstva a jen na Úřadu vlády vznikne 74 nových seslí. A pak premiér s vicepremiérem vysvětlují, že právě tito noví úředníci „pomohou ještě více šetřit“. „Nebudeme nikomu nic nařizovat, nejsme v komunismu,“ vyprávěl Vlastimil Válek – takže na Štědrý den a na Boží hod zavře i malé večerky.

„Opatření musí být jasná, srozumitelná a snadno vymahatelná.“ Takže do 28. prosince může sedět u jednoho stolu šest lidí, od 29. už jen čtyři. Kdo si to bude pamatovat, kdo to bude hlídat, kontrolovat a vymáhat? Zvlášť když už dnes skoro žádná hospoda mimo Prahu nepožaduje žádný doklad o očkování / prodělané nemoci? A že podle ministra Válka se k protiepidemickým opatřením vlastně nemají co vyjadřovat ekonomové a sociologové, jen lékaři z České lékařské společnosti?

Není pochyb, že se kabinet Petra Fialy snaží zabránit nárůstu epidemie, tak aby co nejméně zasáhl lidi i byznys – ostatně jako každá vláda na světě. Jen se obáváme, že je až příliš svázán předvolební rétorikou a naivní vírou, že se lid náhle začne chovat moudře a odpovědně. Petr Kamberský