KAMBERSKÝ: Vpravo hleď! Babišovi třicet procent nestačí

PRAHA Také nestačíte zírat? Andrej Babiš, který pět let zvyšuje minimální mzdu i důchody a zavádí vlaky takřka zdarma, začal najednou mluvit o šetření v rozpočtu a úlevách pro živnostníky? Myslíte, že náhle prozřel či že jej dohnaly vlastní sliby? Omyl, veliký omyl. Respektive chyba v úvaze. Premiér se jen nechce dělit o moc. Poté, co vyluxoval levici, chce co nejvíce zdecimovat i tradiční pravici.

Volby na podzim roku 2017 přinesly jedno veliké překvapení. Nikoli snad třicetiprocentní výsledek vítězného hnutí ANO, ale že takřka vyzmizíkovalo levici: sociální demokraty a komunisty. Ti dohromady získali pouhých patnáct procent, tedy méně než ČSSD kdykoli předtím a méně než KSČM ve svých úspěšnějších časech. Současná slova pana premiéra o snižování daní, šetření v rozpočtu či nutnosti spořit si privátně na důchod ukazují na jediné: levici má předseda hnutí ANO dle svých představ pořešenou a zkouší obsadit ještě pravý střed, kde ostatně před lety začínal.



ANO se v prvních volbách tvářilo jako populisticky liberální hnutí a zlákalo velkou část voličů, kteří dříve volili středopravé, reformní strany. V průběhu vlády však postupně převzalo takřka všechna témata ČSSD, což spolu s velmi nešťastnou snahou Bohuslava Sobotky vyhodit po třech a půl letech spolupráce svého vicepremiéra vedlo k nejhoršímu výsledku Lidového domu v dějinách samostatného Česka.

Babišovi stratégové dnes zjevně počítají s tím, že starolevicové voliče už má jisté. Lidé, kteří mají rádi silný stát, silného vůdce a vysoké sociální dávky, jsou s dnešním stavem země spokojeni. A teď by premiér, který se jen velmi nerad dohaduje s dalšími partajemi, chtěl zlákat k sobě co nejvíce středových či liberálních voličů, které mezi lety 2013 a 2017 ztratil.

Sám pan Babiš s námi asi nebude souhlasit. Nechápe svůj projekt ani jako levicový, ani jako pravicový. On chce dát všechno všem: chudým vysoké dávky, bohatým nízké daně a hlavně „makať a řešit problémy, které trápí lidi“. Rozpřahuje svou náruč a volá: „Přijďte ke mně všichni“.

V příštích volbách uvidíme, zda mu to vyšlo – nebo zda lid preferuje klasickou, ideovou politiku.