Přírůstek let i lét. Které vám dává větší smysl?

To astronomické léto začíná, jak známo, okamžikem letního slunovratu a končí podzimní rovnodenností. Meteorologické léto začíná každý rok právě 1. června a končí 31. srpna – takže jsem byl zvědavý, jak se od něj to klimatologické léto liší: jestli je delší nebo kratší nebo snad nějak přerušované (že by třeba přechodně končilo s ranními mlhami na konci srpna, následoval by kus podzimu a pak by se do něj zase počítalo babí léto…).

Ale nic z toho nevzešlo – ukázalo se, že klimatologické léto je nachlup stejné jako to meteorologické. Je pro mne proto záhada, proč jsou ta léta dvě, nebo tedy přesněji proč pro jedno a totéž léto existují dva rozdílné odborné názvy.