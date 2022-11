Kde vzít ten drajv. Německo sází na veřejnou dopravu. A my?

Názor

Na Německo se v Evropě často nadává. Teď na to, že kompenzačním balíkem (200 miliard eur) jednostranně zvýhodní svůj průmysl a znevýhodní průmysl jiných, ne tak bohatých zemí. Premiér Fiala řekl, že země EU to nepovažují za přijatelné a Evropská komise to nepřipustí. Uvidíme.