Názor

Některé věci se v Česku nemění už léta. Například to, že každá vláda minimálně od roku 2003 slibuje pedagogům zajistit 130 procent hrubé průměrné mzdy, a pak se z toho nakonec nějak vylže. Stejně to asi dopadne i s vládou současnou, která to nejen slíbila, ale dokonce se to nyní chystá schválit jako zákon.