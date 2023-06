Když zákony v nemocnicích neplatí. Stát musí přijít s nařízením, které ale neplatí všude

Ministerské nařízení však platí jen v nemocnicích podléhajících ministerstvu. Takže jsme vlastně stále tam, kde jsme byli. Nemocnice vyhoví, jen když chtějí, nebo budou muset. Zákon nezákon.

Celá společnost trpí tím, že si každý raději zjednoduší život, než by dodržel zákon či udělal něco ve prospěch celku. Hezky to ukazuje třeba zrušení EET. Kdyby živnostníci dodržovali zákon, není ho třeba. Proti podvodníkům ji zavedli mnohé země EU. Jedině my jsme ji zrušili ve jménu velkopanského pohodlí. Raději budeme šetřit na příspěvcích na péči pro ty nejzranitelnější, než bychom „obtěžovali“ živnostníky.

Politici mají jen jediný recept, napíšou další zákon a předstírají, že je to řešení. Není. Buď budeme dodržení zákonů vymáhat, nebo se nepohneme.