S dějinami si nelze hrát. Výroky ministra Beka jsou v rozporu s Česko-německou deklarací

Nový ministr školství – vybaven svým brněnským viděním světa, svou politickou neohrabaností a svou absencí zahraničněpolitického uvažování –, dříve než udělal cokoli, co by stálo za zmínku, ve své ministerské roli odjel do Řezna na sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu. Hermanem a Bělobrádkem použité oslovení „milí krajané“ zopakoval i on. Ani se při tom nezarděl.

Je to mimořádně falešný výrok. Žádný z lidí, ke kterým tam mluvil, nebyl jeho krajanem. Možná se dá posluchačům zdvořile říci „vážení“, ale milí je velmi osobní slovo, kterým chce jeho autor něco mimořádně osobního říci.