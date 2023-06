Kompetentní konzervativci. Co ještě můžeme od vlády čekat?

Když už i ministerský předseda Fiala připouští revizi rozpočtu na letošní rok a tu navíc, pro jistotu, odkládá na konec prázdnin, začne si klást otázky i lehkomyslník. Jeden si v uplynulých třiceti letech zvykl na to, že rozpočet je u nás sestavován konzervativně a většinou skončí lépe.

Za vlády rozpočtové odpovědnosti je taková havárie nečekaná, kritik by řekl šokující, protože skutečně nevíme, co od téhle vlády v rozpočtové oblasti můžeme ještě čekat. U normálních vlád by si už cvrlikali vrabci na střeše, že ministr financí se musí poroučet pro fatální selhání. U vlády vykonávající svůj mandát z pozice mravní nadřazenosti se o tom ani nešpitá. Ji nesmíme vyrušovat.

Začněme u sebe. Každý z nás by měl zpytovat svědomí a přemýšlet, kde udělal chybu, která svedla ministra Stanjuru na scestí. I my novináři bychom měli přestat rozptylovat vládu otázkami, nebo se stane neštěstí.