Názor

Země vyvážející ropu sdružené v organizaci OPEC tento týden oznámily, že sníží svoji produkci ropy, a tedy že ropa zdraží. Nebylo by to nic neobvyklého, ropný kartel tohle čas od času dělá, jenže tentokrát je situace jiná a může se to hlavně nejdůležitější zemi organizace, tedy Saúdské Arábii, nepříjemně vrátit.