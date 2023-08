Podle šéfa evropských lidovců Manfreda Webera je pro období po volbách do Evropského parlamentu hlavním cílem stabilita a bezpečnost Evropy. Dále je to, jak řekl listu Financial Times, zaměstnanost, obrana, migrace a „boj proti zločincům“. Vytratila se přitom opatření proti globální změně klimatu neboli proti globálnímu oteplování a pod bojem „proti zločincům“ se pak skrývá tvrdší postoj vůči migraci.